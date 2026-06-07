Командир Суслик: «Север» уничтожил более 60 взрывоопасных предметов ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 60 взрывоопасных предметов ВСУ на территории белгородского приграничья. Большая их часть была обнаружена на полях и огородах, сообщил ТАСС командир инженерно-саперного взвода с позывным Суслик.
«Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 60 взрывоопасных предметов ВСУ найденных на территории белгородского приграничья. Мы уничтожаем много обломков нейтрализованных БПЛА ВСУ после работы мобильных огневых групп и расчетов ПВО», — рассказал он.
Командир взвода добавил, что большая часть взрывоопасных предметов была обнаружена гражданским населением на сельскохозяйственных полях и огородах частных домов.