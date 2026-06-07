Боец Тезка: дрон «Севера» уничтожил ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Расчет войск беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил антенну связи ВСУ, являвшейся ключевым узлом связи на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил оператор расчета с позывным Тезка.
«При ведении воздушной разведки нашими операторами была вскрыта мачтовая антенна, на окраине леса. По характеру излучения и расположению поняли — это ключевой узел связи противника, через который идет управление подразделениями и координация дронов. Ударный FPV-дрон с оптоволокном точно навели на антенну. Попадание точное, цель уничтожена», — рассказал оператор расчета.