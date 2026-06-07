Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Тезка: дрон «Севера» уничтожил ключевой узел связи ВСУ в Сумской области

Оператор БПЛА рассказал, что российские военнослужащие обнаружили мачтовую антенну при ведении воздушной разведки.

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Расчет войск беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил антенну связи ВСУ, являвшейся ключевым узлом связи на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил оператор расчета с позывным Тезка.

«При ведении воздушной разведки нашими операторами была вскрыта мачтовая антенна, на окраине леса. По характеру излучения и расположению поняли — это ключевой узел связи противника, через который идет управление подразделениями и координация дронов. Ударный FPV-дрон с оптоволокном точно навели на антенну. Попадание точное, цель уничтожена», — рассказал оператор расчета.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше