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РИА Новости: умер отдавший приказ обстрелять Белгород полковник ВСУ

Полковник ВСУ, отдавший в 2022 году приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У», скончался в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Полковник ВСУ, отдавший в 2022 году приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У», скончался в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, полковник ВСУ умер после встречи с бывшими сослуживцами.

«Скончался полковник ВСУ Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», — сказал он.

В силовых структурах добавили, что в 2023 году Дрогайцев уволился со службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в районе села Речки Сумской области ВС России ликвидировали 22-летнего командира отделения БПЛА ВСУ Даниила Русначенко.

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