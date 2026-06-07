ЦТАК: Ким Ё Чжон заявила о неизменности ядерного статуса КНДР

Кроме того, представитель ЦК ТПК прокомментировала сообщения о решении Вашингтона одобрить экспорт высокоточных корректируемых авиабомб в Республику Корею. По ее словам, КНДР продолжит укреплять собственные оборонные возможности и «ни в коем случае не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета и обеспечения стабильности и мира в регионе».