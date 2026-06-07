ЦТАК: Ким Ё Чжон заявила о неизменности ядерного статуса КНДР

ПХЕНЬЯН, 7 июня. /ТАСС/. КНДР не намерена обсуждать вопрос денуклеаризации и считает статус страны как ядерного государства необратимым. Соответствующее заявление для прессы сделала Ким Ё Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Комментируя высказывания представителей США о якобы подтвержденной в мае в ходе китайско-американских контактов на высшем уровне цели денуклеаризации КНДР, Ким Ё Чжон назвала такие утверждения «лживой информацией» и «абсурдным фейком», указав, что располагает «самой точной информацией об этом».
По ее словам, Пхеньян «ни с кем не будет обсуждать» вопросы, касающиеся суверенитета и безопасности страны. «Статус нашей страны как ядерного государства есть абсолютно неоспоримый предел, непреложная реальность, независимо от чьего-то признания. Надежда или риторика внешних сил никак ее не изменит», — подчеркнула она.
Ким Ё Чжон также раскритиковала военное сотрудничество США и их союзников, заявив, что расширение военных альянсов, проведение учений с элементами отработки применения атомного оружия и размещение стратегических ядерных средств подтверждают необходимость сохранения ядерного потенциала КНДР. Она отметила, что линия Пхеньяна на укрепление сил ядерного сдерживания является «необратимым окончательным заключением, которое должно быть реализовано безусловно».
Кроме того, представитель ЦК ТПК прокомментировала сообщения о решении Вашингтона одобрить экспорт высокоточных корректируемых авиабомб в Республику Корею. По ее словам, КНДР продолжит укреплять собственные оборонные возможности и «ни в коем случае не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета и обеспечения стабильности и мира в регионе».