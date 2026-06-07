Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были сбиты в том числе над Новгородской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем и Московским регионом. Также беспилотники уничтожили над Крымом и акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.
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