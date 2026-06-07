Умер приказавший обстрелять Белгород ракетами полковник ВСУ Дрогайцев

Утверждается, что сердце украинского военного остановилось после встречи с бывшими сослуживцами. Дрогайцев имел репутацию человека, у которого «врагов была уйма». До начала специальной военной операции он возглавлял Хмельницкий территориальный центр комплектования (ТЦК), а затем ушёл служить в ВСУ, где и получил под командование ракетную бригаду. В 2023 году он уволился, сославшись на состояние здоровья. Обстоятельства его смерти официально не комментировались, силовые структуры называют их «невыясненными».