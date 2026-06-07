В Красноярске почти половина обращений на личных приемах мэра связана с работой управляющих компаний

По словам мэра, из 11 человек, пришедших на очередной прием, шесть пожаловались именно на жилищные организации. В качестве примера — ситуация с домом на улице Пирогова. По словам жительницы Людмилы Долгозвяговой, просьбы жильцов к управляющей компании остаются без ответа. Для решения вопроса к ситуации подключат консультационный центр.