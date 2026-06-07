В Красноярске почти половина обращений на личных приемах мэра связана с работой управляющих компаний

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава города Сергей Верещагин рассказал, что значительная часть обращений жителей на личных встречах касается некачественной работы управляющих компаний.
По словам мэра, из 11 человек, пришедших на очередной прием, шесть пожаловались именно на жилищные организации. В качестве примера — ситуация с домом на улице Пирогова. По словам жительницы Людмилы Долгозвяговой, просьбы жильцов к управляющей компании остаются без ответа. Для решения вопроса к ситуации подключат консультационный центр.
Сергей Верещагин подчеркнул, что наведение порядка в системе управления многоквартирными домами остается одной из важных задач для администрации.
Отметим, красноярцы могут записаться на личный прием к мэру тремя способами. Сделать это можно по телефону 226−11−22, через виртуальную приемную или при личной записи после публикации графика приемов. В некоторых случаях горожанам предлагают сначала встретиться с руководителями профильных подразделений и служб, чтобы решить вопрос быстрее.