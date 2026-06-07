Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне низких оценок его работы со стороны граждан Германии.
«Что должен сделать канцлер Мерц, если лишь 15% немцев довольны его работой, в то время как 77% недовольны?» — написал он в X.
В мае сообщалось, что уровень недовольства немцев канцлером Германии достиг рекордных 62%.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что клуб европейских лидеров, имеющих крайне низкие рейтинги в своих странах, будет только пополняться.
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