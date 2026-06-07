Силы ПВО сбили за ночь 95 украинских БПЛА над 12 регионами РФ и Черным морем

Российские военные уничтожили за минувшие вечер и ночь 95 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать регионы РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, все летательные аппараты самолетного типа были сбиты в период с 20.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья.
Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атака ВСУ была отражена в Миллеровском районе. Разрушений на земле и пострадавших на данный момент не зафиксировано.
«Информация будет уточняться», — добавил глава региона.
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