В США назвали следующую цель Запада после провала на Украине

По словам экономиста, подобный шаг станет попыткой создать «приятный момент победы». Однако, как считает эксперт, это лишь ухудшит положение самого Запада, поскольку весь мир вновь увидит, как сверхдержава воюет против маленькой бедной страны.
Хадсон призвал отказаться от агрессивной, хищнической политики по отношению к другим государствам. «Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом», — резюмировал профессор.
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