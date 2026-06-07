Израиль разбомбил иракский ядерный реактор 45 лет назад

Ударная группа прошла под лучами радаров, скрывшись за рельефом местности, и в 18:35 достигла цели и вышла на боевой курс. Хоть F-16 и задумывался как легкий дневной истребитель, на него устанавливали современные бомбовые прицелы с баллистическим компьютером. При работе с ним в режиме постоянного расчета точки попадания (CCIP) летчик видит на индикаторе на лобовом стекле прицельную марку (кружок), которая указывает, куда на земле упадет бомба, если сбросить ее в данный момент. В большинстве случаев эту марку видно лишь при пикировании (иначе она находится под самолетом, за границей экрана), так что ~бомбить израильским летчикам предстояло, как в фильмах про Вторую мировую — падая носом прямо на цель.~