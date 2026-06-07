Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайвань направил 5 кораблей противостоять операции Китая у своих берегов

Тайваньская администрация направила корабли береговой охраны для противодействия правоохранительной операции Китая к востоку от острова. Об этом сообщает Центральное новостное агентство (CNA).

Источник: Life.ru

«Береговая охрана заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования», — сказано в публикации.

Всего было задействовано пять кораблей и несколько патрульных катеров.

Пекин называет операцию вынужденным ответом на односторонние переговоры между Японией и Филиппинами о «разграничении морских зон» к востоку от Тайваня. В КНР заявляют, что эти действия грубо нарушают суверенитет и морские права Китая.

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай объявил о проведении специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. Примечательно, что в мае президент США Дональд Трамп говорил о нежелании воевать с КНР и отправлять войска за сотни километров на защиту острова.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше