Тайвань направил 5 кораблей противостоять операции Китая у своих берегов

Ранее Life.ru рассказывал, что Китай объявил о проведении специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. Примечательно, что в мае президент США Дональд Трамп говорил о нежелании воевать с КНР и отправлять войска за сотни километров на защиту острова.