Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарек Карапетян заявил, что проголосовал на выборах за перемены

Нарек Карапетян заявил, что проголосовал за изменения на выборах в Армении.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. Нарек Карапетян, возглавляющий список оппозиционной партии «Сильная Армения» на парламентских выборах в республике, заявил, что проголосовал за большие изменения.

Лидером партии «Сильная Армения» является предприниматель Самвел Карапетян.

«Я проголосовал за большие изменения, где армяне заняты реконструкцией своей страны, не конфликтуя друг с другом. Перестроим Армению и сбросим с себя общий фон противоречий, превратим ее в сильную, развивающуюся, серьезную, активную страну, чтобы будущие поколения смогли ее укрепить», — заявил Карапетян журналистам после голосования.

В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков, проходной барьер. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше