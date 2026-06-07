Между Россией и Западом: Армения идет на выборы

В то же время началось дистанцирование от России, которую Армения критикует за отсутствие поддержки в войне за Карабах. При этом Ереван утверждает, что сохраняет дружественные отношения с Москвой. Оппозицию, которая критикует правительство, в том числе за разворот от России, Пашинян прозвал «трехглавой партией войны». Он утверждает, что в случае ее прихода к власти страна уже в этом году окажется в состоянии войны.