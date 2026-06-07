Между Россией и Западом: Армения идет на выборы

8:25 Представитель оппозиционной партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян проголосовал на выборах в парламент в школе родного Ташира.
8:20 Из необычного на этих выборах — партия «Против всех», сформированная для тех, кто разочаровался в политической системе и не хочет голосовать ни за одного из кандидатов.
Члены партии известны яркими перформансами: ~разъезжают по Еревану в костюмах Человека-паука и забрасывают грязью плакаты с символикой всех политических сил~, подчеркивая, что это символизирует «атмосферу токсичности и грязи» на политическом поле.
Они обещают в случае их прихода к власти в течение 100 дней выполнить свои обещания и уйти в отставку, чтобы провести новые выборы.
8:10 Согласно результатам опроса EVN, деятельность Пашиняна ~одобряют 49% граждан, а 33,7% респондентов его политикой не удовлетворены~.
55,1% опрошенных считают, что правительство не предприняло достаточных мер для борьбы с коррупцией. С другой стороны, 53,8% респондентов отмечают, что за время премьерства Пашиняна в стране улучшилась ситуация с безопасностью.
8:00 Чуть меньше 9% готовы отдать голоса за партию «Процветающая Армения» крупного бизнесмена Гагика Царукяна.
Она существует с 2004 года. Партия проходила в парламент на протяжении четырех созывов, но на выборах в 2021-м не смогла преодолеть избирательный порог. На нынешних выборах в ее списке 107 кандидатов.
Царукян — владелец крупного концерна «Мульти Груп» (производство коньяка, АЗС, фармацевтика, торговые центры).
Среди политических предложений — «гарантированный мир, основанный на сбалансированной дипломатии и надежных союзниках».
«В предлагаемой нами Армении нет ложных разделений — прозападные, пророссийские, поскольку это разделение выгодно только нашим врагам», — провозгласила партия в апреле 2026 года.
Предлагает также бесплатное гособразование, снижение цен на коммунальные услуги и списание долгов с небольшими займами.
7:50 Третий по опросам — Роберт Кочарян — блок «Армения» (15,2%).
Бывший президент (1998−2008), первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (1994−1997).
Обвиняет Пашиняна в утрате Нагорного Карабаха и некомпетентном управлении. Считает, что его политический опыт позволит исправить ошибки действующей власти. При этом Кочаряна обвиняют в том, что за десять лет у власти он сам не смог решить вопрос Нагорного Карабаха, а также критикуют за коррупцию во власти.
7:40 На втором месте по опросам (16,4%) — Самвел Карапетян и «Сильная Армения».
Альянс «Сильная Армения» объединяет три партии: «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».
Карапетян — глава группы компаний «Ташир», занимающейся коммерческой недвижимостью, общественным питанием, энергетикой (ей принадлежит компания «Электрические сети Армении», которую армянские власти собираются национализировать).
Среди ключевых обещаний — создание 300 тыс. рабочих мест, стимулирование промышленности, поддержка Армянской апостольской церкви.
В июне 2025 года ~Карапетяна арестовали~, инкриминировав ему публичные призывы к захвату власти; позднее ему предъявили обвинения по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег (сейчас Карапетян находится под домашним арестом).
7:30 Фаворит опросов общественного мнения — действующий премьер Никол Пашинян — «Гражданский договор».
Пришел к власти в 2018 году на волне «бархатной революции» как лидер уличных протестов, бросивший вызов тогдашней власти.
После поражения в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году его партия оказалась в глубоком кризисе, по стране прошли протесты с требованием отставки Пашиняна. Однако на внеочередных выборах в 2021 году «Гражданский договор» удержал власть, получив 54% голосов.
После поражения в войне за Карабах Пашинян призвал отказаться от утерянного прошлого и адаптироваться к новым реалиям: Азербайджан и Турция больше не угроза, а экономические партнеры.
~Среди внешнеполитических приоритетов — ориентация на евроинтеграцию и укрепление отношений с США.~ В 2025 году Национальное собрание одобрило закон «О начале процесса членства Армении в ЕС».
С Вашингтоном Ереван запланировал масштабный транспортный проект «Маршрут Трампа», который соединит территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.
В то же время началось дистанцирование от России, которую Армения критикует за отсутствие поддержки в войне за Карабах. При этом Ереван утверждает, что сохраняет дружественные отношения с Москвой. Оппозицию, которая критикует правительство, в том числе за разворот от России, Пашинян прозвал «трехглавой партией войны». Он утверждает, что в случае ее прихода к власти страна уже в этом году окажется в состоянии войны.
7:20 Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть в бюллетени внесены партии, а мандаты получают фигуранты партийных списков.
Для прохождения в парламент партии надо преодолеть порог в 4%; 8% — для блока из двух партий, 10% — для альянса из более чем двух партий.
7:10 По данным ЦИК республики, общее количество избирателей — 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 работают 2 тыс. 5 участков для голосования.
~Минимальный порог явки законом не установлен.~ Выборы признают состоявшимися при любом количестве проголосовавших.
7:00 7 июня в Армении проходят парламентские выборы, в которых участвуют 16 партий и два избирательных блока. Голосование определит, сохранит ли должность премьер-министр Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или победа будет за оппозицией, намеренной поддерживать связи с Россией и членство в Евразийском экономическом союзе.