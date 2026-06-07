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ВС РФ уничтожили второй за всё СВО редкий шведский танк Strv 103 под Харьковом

Российские разведчики обнаружили позицию бронетехники ВСУ в районе села Петровка Харьковской области, после чего по цели оперативно отработали расчёты FPV-дронов. Добычей стал редкий шведский танк Strv 103, сообщили в группировке войск «Север», солдатам которой удалось уничтожить боевую машину.

Шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122) уничтожен. Видео © Telegram / Северный ветер.

Объективный контроль подтвердил, что поражённой машиной является редкий шведский танк Strv 103 (S-tank). Эта необычная боевая машина отличается отсутствием классической башни — её орудие жёстко закреплено в корпусе, а наведение осуществляется за счёт разворота самого танка и изменения положения гидропневматической подвески.

Strv 103 выпускался с 1966 по 1991 год и был снят с вооружения армии Швеции ещё в 1990-х годах. При этом в открытых источниках отсутствовала официальная информация о передаче таких машин Украине.

Как рассказал канал «Северный ветер», это второй за всё время СВО танк Strv 103, уничтоженный российскими подразделениями в ходе боевых действий. Первый также уничтожели «Северяне» прошлой осенью.

А ранее переброшенные к Казачьей Лопани группы ВСУ почти полностью уничтожены. Этот населённый пункт считается крупным логистическим узлом армии Украины. Через него проходит одна из важных транспортных артерий, питающих данный участок фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.