Прилепин предрек поражение Зеленскому в случае реальных выборов на Украине

Прилепин подчеркнул, что на Украине по прежнему есть люди, которым больно видеть разрушение общего культурного наследия. В качестве примера он напомнил, что еще в 2012—2013 годах там ходили на концерты российских артистов вроде Александра Розенбаума и Олега Газманова и пели советские песни.