В Германии заявили о невозможности безопасности в Европе без России

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. Об этом господин Мерц рассказал на пресс-конференции. В тот же день издание Die Zeit со ссылкой на источники написало, что правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией.