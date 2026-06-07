Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили о невозможности безопасности в Европе без России

Европейская безопасность возможна только вместе с Россией. Об этом депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил в интервью «РИА Новости».

Европейская безопасность возможна только вместе с Россией. Об этом депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил в интервью «РИА Новости».

Господин Котре отметил, что на уровне ЕС принимается «множество идеологически мотивированных решений, направленных против России». По его словам, европейские страны, в том числе Германия, предпочитают использовать в отношении России агрессивную риторику. Государства пока не готовы выбрать правильный курс — курс на мирное сотрудничество.

«Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», — отметил депутат.

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. Об этом господин Мерц рассказал на пресс-конференции. В тот же день издание Die Zeit со ссылкой на источники написало, что правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше