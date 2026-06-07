Дмитриев оценил рекордно низкий рейтинг канцлера Мерца

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказался о низком рейтинге канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
«Что следует делать канцлеру Мерцу, если только 15% немцев удовлетворены результатами его работы, тогда как 77% — нет?» — написал Дмитриев в соцсети.
Согласно материалам опроса института ISNA, рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продолжает снижаться, достигнув 21%. Это худший показатель с конца 2021 года. Отмечается, что уровень поддержки консервативного блока при канцлере Фридрихе Мерце ранее не опускался до столь низких значений.
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