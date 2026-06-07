В США ракетой за $500 тыс. сбили принятый за НЛО воздушный шар

Бывший глава Управления по разрешению аномалий (AARO) Шон Киркпатрик сообщил изданию New York Post, что шар был запущен в рамках исследовательского проекта и к моменту перехвата он успел совершить восемь витков вокруг Земли. По его словам, военные находились в состоянии повышенной готовности после недавнего инцидента с китайским аэростатом-шпионом, когда администрация действовавшего тогда президента Джо Байдена долго не решалась на перехват.