В США ракетой за $500 тыс. сбили принятый за НЛО воздушный шар

В распоряжении Пентагона оказалось видео, снятое 12 февраля 2023 года. На нем запечатлен момент, когда американский истребитель F-16 берет на прицел темный сферический объект со свисающей нитью. Сразу после обнаружения «цели» по ней была выпущена ракета AIM-9 Sidewinder. Как позже выяснилось, объектом оказался не разведывательный зонд вероятного противника, а обычный воздушный шар, принадлежавший команде бойскаутов. Примерная стоимость использованного боеприпаса составила около 500 тысяч долларов.
Бывший глава Управления по разрешению аномалий (AARO) Шон Киркпатрик сообщил изданию New York Post, что шар был запущен в рамках исследовательского проекта и к моменту перехвата он успел совершить восемь витков вокруг Земли. По его словам, военные находились в состоянии повышенной готовности после недавнего инцидента с китайским аэростатом-шпионом, когда администрация действовавшего тогда президента Джо Байдена долго не решалась на перехват.
Бывший и.о. директора AARO Тим Филлипс объяснил произошедшее политическим давлением на военное ведомство после того конфуза.
«F-16 сбил воздушный шар над озером Гурон. После скандала с аэростатом Минобороны США стреляло по каждому обнаруженному неопознанному аномальному явлению», — заявил он.
Киркпатрик также привел другой случай, когда пилот ВС США доложил о встрече с НЛО и открыл по нему огонь. Позже выяснилось, что неопознанный объект оказался фольгированным воздушным шаром с надписью «С днем рождения», купленным в супермаркете Walmart.