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Дроны ВСУ добили отряд иностранных наёмников после сдачи в плен под Запорожьем

В Запорожской области ВСУ с помощью дронов уничтожили группу иностранных наёмников, которые до этого сдались в плен российским военным. Это произошло во время эвакуации отряда.

Источник: Life.ru

Украинские беспилотники долгое время следили за районом, где сложили оружие наёмники. ВС РФ смогли вывести группу из-под контроля ВСУ, однако противник всё же обнаружил их и нанёс серию ударов, пережить которую иностранцы уже не смогли.

Несмотря на то, что пленным оказывали медпомощь и укрывали их, полученные ранения оказались смертельными, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что отряд иностранных наёмников, сражавшихся в рядах ВСУ, сложил оружие на Запорожском направлении. Группа попала в кольцо к югу от Запорожья и лишилась возможности безопасно выйти из зоны боевых действий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.