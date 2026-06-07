Два председателя и секретарь участковых избиркомов задержаны в Армении

Два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью. Об этом заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян журналистам.
По его словам, 7 июня на момент открытия избирательных участков в день выборов в Национальное собрание отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек. При этом среди отсутствующих были два председателя и один секретарь комиссии.
«Нам сообщили, что отсутствие двух председателей и секретаря обусловлено уголовно-правовым процессом. Нам сообщили, что они были задержаны ночью», — заявил глава ЦИК.
Овакимян при этом не уточнил причины задержания, однако добавил, что избирательный кодекс позволяет продолжать работу комиссий при отсутствии одного из членов.
Как ранее писал сайт KP.RU, в выборах принимают участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.