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Два председателя и секретарь участковых избиркомов задержаны в Армении

Глава ЦИК Армении сообщил о задержаниях минувшей ночью.

Источник: Комсомольская правда

Два председателя и один секретарь участковых избирательных комиссий были задержаны правоохранителями ночью. Об этом заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян журналистам.

По его словам, 7 июня на момент открытия избирательных участков в день выборов в Национальное собрание отсутствовали 50 членов 48 комиссий из общего числа в 2 005 человек. При этом среди отсутствующих были два председателя и один секретарь комиссии.

«Нам сообщили, что отсутствие двух председателей и секретаря обусловлено уголовно-правовым процессом. Нам сообщили, что они были задержаны ночью», — заявил глава ЦИК.

Овакимян при этом не уточнил причины задержания, однако добавил, что избирательный кодекс позволяет продолжать работу комиссий при отсутствии одного из членов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в выборах принимают участие 18 партий и альянсов, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.

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