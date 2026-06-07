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В Румынии требуют остановить военную помощь Киеву из-за угрозы катастрофы в Констанце

Румыния должна срочно уведомить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о прекращении военной помощи Киеву после инцидента с украинским морским беспилотником. Об этом в соцсети X заявил румынский депутат Европарламента Георге Пиперя.

«Это должно быть сделано до выяснения точных причин и обстоятельств взрыва украинского морского дрона, из-за которого на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын [Констанцы]», — написал он.

Напомним, что вчера глава Румынии Никушор Дан признал, что взорвавшийся на территории его страны беспилотник принадлежал Украине.

Ранее сообщалось, что в порту Констанцы эвакуировали людей из-за украинского морского беспилотника с таймером. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, взорвался через несколько часов после обнаружения. К тому моменту всех вывели из зоны поражения. Российское посольство сразу заявило, что дрон принадлежал Украине.

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