В Румынии требуют остановить военную помощь Киеву из-за угрозы катастрофы в Констанце

«Это должно быть сделано до выяснения точных причин и обстоятельств взрыва украинского морского дрона, из-за которого на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын [Констанцы]», — написал он.
Напомним, что вчера глава Румынии Никушор Дан признал, что взорвавшийся на территории его страны беспилотник принадлежал Украине.
Ранее сообщалось, что в порту Констанцы эвакуировали людей из-за украинского морского беспилотника с таймером. Катер, начинённый десятками килограммов взрывчатки, взорвался через несколько часов после обнаружения. К тому моменту всех вывели из зоны поражения. Российское посольство сразу заявило, что дрон принадлежал Украине.
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