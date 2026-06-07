Выборы в Армении начались со скандала: председателей избиркомов увели в наручниках в ночи

В борьбе за места в парламенте участвуют 18 партий и блоков. Главными соперниками считаются правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и оппозиционный блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.
Наблюдение за ходом голосования ведут международные миссии, в том числе представители СНГ. Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий сообщил, что после закрытия участков наблюдатели подведут итоги работы и подготовят предварительное заключение.
При этом старт избирательной кампании оказался омрачён скандалом: по словам главы ЦИК Армении, минувшей ночью правоохранительные органы задержали двух председателей и одного секретаря участковых избирательных комиссий. Обстоятельства произошедшего выясняются.
При этом прибывающим в Армению из России на выборы решено вручать повестки. Глава Минобороны Сурен Папикян заявил, что у приехавших на родину военнообязанных есть долг перед страной.
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