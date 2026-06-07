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Пентагон готовится к первым за 50 лет казням военных

Армия США разработала план приведения в исполнение смертных приговоров в отношении четырёх военнослужащих на случай соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа, что может стать первым подобным случаем за более чем 50 лет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

Источник: Reuters

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», — указывается в сообщении телеканала.

План, получивший кодовое наименование «Решительное правосудие», был направлен для внутреннего использования ещё в феврале. Он предусматривает подготовку к казни четырёх осуждённых военных в тюрьме города Терре-Хот (штат Индиана), где ранее исполнялись приговоры в отношении гражданских лиц.

В рамках данного плана нескольким армейским подразделениям поручено обеспечить проведение казней «не позднее 150 дней с даты одобрения президентом смертных приговоров».

Осуждённые, в отношении которых планируется привести приговор в исполнение, были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях.

Последний случай казни военнослужащего США был зафиксирован в 1961 году, когда рядовой Джон Беннетт был казнён по приговору за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

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