Пентагон готовится к первым за 50 лет казням военных

Армия США разработала план приведения в исполнение смертных приговоров в отношении четырёх военнослужащих на случай соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа, что может стать первым подобным случаем за более чем 50 лет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.