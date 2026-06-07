Пентагон готовится к первым за 50 лет казням военных

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», — указывается в сообщении телеканала.
План, получивший кодовое наименование «Решительное правосудие», был направлен для внутреннего использования ещё в феврале. Он предусматривает подготовку к казни четырёх осуждённых военных в тюрьме города Терре-Хот (штат Индиана), где ранее исполнялись приговоры в отношении гражданских лиц.
В рамках данного плана нескольким армейским подразделениям поручено обеспечить проведение казней «не позднее 150 дней с даты одобрения президентом смертных приговоров».
Осуждённые, в отношении которых планируется привести приговор в исполнение, были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях.
Последний случай казни военнослужащего США был зафиксирован в 1961 году, когда рядовой Джон Беннетт был казнён по приговору за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.