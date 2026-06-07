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Россия укрепила суверенитет, несмотря на санкции ЕС, заявили в ЕП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россия смогла укрепить свой суверенитет, несмотря на санкции Евросоюза, сообщил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Источник: © РИА Новости

«Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя», — сказал он агентству на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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