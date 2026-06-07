Россия укрепила суверенитет, несмотря на санкции ЕС, заявили в ЕП

«Несмотря на все санкции, России удалось укрепить свой суверенитет, потому что теперь она более независима и ориентирована на себя», — сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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