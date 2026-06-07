«Кладбище» украинских роботов на колёсах попало на видео под Харьковом

На кадрах видно, как российские дроны один за другим уничтожают небольшие дистанционно управляемые колёсные платформы. Украинская армия пытается использовать их, чтобы подвозить боеприпасы и еду своим бойцам на передовые позиции. Но эти роботы плохо подходят для движения по густым зарослям, и их легко поражать.