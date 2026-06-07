Пашинян: отношения Армении и РФ основаны на обоюдном уважении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах заявил, что отношения между Ереваном и Москвой «имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении». Данное заявление было сделано главой армянского правительства 7 июня.
По словам Пашиняна, отдельные силы пытаются спровоцировать напряженность в двусторонних отношениях, «но это не получится». Политик отметил, что у него налажены тесные отношения с российским лидером.
Выборы в парламент Армении проходят 7 июня. В голосовании принимают участие 18 партий и политических блоков.
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