Разведчик предсказал место, где начнётся второй «горб» мировой войны

Стратегия противника, как пояснил Безруков, строится на том, чтобы избежать прямого ядерного удара по Москве, но при этом медленно «нагревать воду», постепенно ослабляя страну. Целями становятся военные и критически важные объекты. Нынешние события спикер назвал первым «горбом» мировой войны — по аналогии с первой половиной ХХ века. Второй же этап, по его прогнозу, может развернуться в Азии, поскольку именно этот регион превращается в главный экономический центр будущего.