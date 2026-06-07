Профессор МГИМО и бывший разведчик Андрей Безруков, выступая на ПМЭФ, заявил, что Россия уже находится в конфронтации совершенно нового типа. По его словам, это война на истощение и подрыв изнутри: захватывать чужие территории сейчас бессмысленно, потому что оккупировать их некем — уровень рождаемости в странах Запада и в России слишком низок.
Стратегия противника, как пояснил Безруков, строится на том, чтобы избежать прямого ядерного удара по Москве, но при этом медленно «нагревать воду», постепенно ослабляя страну. Целями становятся военные и критически важные объекты. Нынешние события спикер назвал первым «горбом» мировой войны — по аналогии с первой половиной ХХ века. Второй же этап, по его прогнозу, может развернуться в Азии, поскольку именно этот регион превращается в главный экономический центр будущего.
Одну из главных угроз разведчик видит в попытках противника вывести из строя российское ядерное оружие, не переступая ядерный порог. Для этого, по данным Безрукова, разрабатываются два сценария: создание космической системы, которая не даст ничего запустить с нашей стороны, либо операция по типу «Паутины» — через внедрённых агентов нанести удар по ядерным силам в подходящий момент. Он подчеркнул, что работа над этим уже ведётся.
Другой серьёзный риск — дестабилизация государства. Здесь, отметил эксперт, активно действует компания Palantir. Российская система принятия решений, построенная как жёсткая вертикаль, уязвима для перегрузки атаками с разных направлений: от физических ударов до идеологических диверсий. Отдельной проблемой Безруков назвал удары по критической инфраструктуре. Он также добавил, что события в Иране уже показали: прежний гегемон перестал быть гегемоном, но вместо нового порядка установился хаос, а новые правила игры сложатся только после боестолкновения в Азии.
Назван способ прекратить удары ВСУ по ядерным объектам.
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