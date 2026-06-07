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Пашинян: отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении

Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину, они основаны на обоюдном уважении. Об этом после голосования на парламентских выборах рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину, они основаны на обоюдном уважении. Об этом после голосования на парламентских выборах рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении», — отметил господин Пашинян.

По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами. Однако это не получится, поскольку у него налажены тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало 7 июня в 8:00 (7:00) по местному времени. К работе приступили более двух тысяч избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, то есть 16 партий и два блока.

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