«25 сентября буду в Москве», — заявил Додик.
Детали поездки, включая программу и возможные встречи с российским руководством, пока не раскрываются.
Додик — многолетний глава «Союза независимых социал-демократов» и экс-президент Республики Сербской, известен пророссийской позицией и тесными контактами с Кремлём вопреки давлению Запада.
Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик назвал президента РФ Владимира Путина уникальным политиком и символом многополярного мира. По его словам, российский президент вовремя увидел угрозу неолиберальных ценностей и дал ответ, борясь за свободу не диктатом, а другими методами.
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