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Додик анонсировал визит в Москву 25 сентября

Лидер боснийских сербов Милорад Додик планирует 25 сентября прибыть с визитом в Москву. Об этом политик сообщил РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«25 сентября буду в Москве», — заявил Додик.

Детали поездки, включая программу и возможные встречи с российским руководством, пока не раскрываются.

Додик — многолетний глава «Союза независимых социал-демократов» и экс-президент Республики Сербской, известен пророссийской позицией и тесными контактами с Кремлём вопреки давлению Запада.

Ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик назвал президента РФ Владимира Путина уникальным политиком и символом многополярного мира. По его словам, российский президент вовремя увидел угрозу неолиберальных ценностей и дал ответ, борясь за свободу не диктатом, а другими методами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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