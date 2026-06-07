Додик сообщил, что приедет в Москву в сентябре

Ранее Милорад Додик на полях ПМЭФ заявил о полной потере Европой своих экономических позиций и зависимости от России в энергоносителях и рынке. По его словам, Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики, и теперь она должна идти в Россию за энергоресурсами.