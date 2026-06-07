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Додик сообщил, что приедет в Москву в сентябре

Глава сербской партии «Союз независимых социал демократов» анонсировал визит в российскую столицу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Республики Сербской, глава правящей в Республике Сербской (БиГ) партии «Союз независимых социал демократов» Милорад Додик сообщил РИА Новости, что посетит Москву в сентябре.

Своими планами Додик поделился на Петербургском международном экономическом форуме и назвал точную дату — 25 сентября. Ранее политик уже бывал в России: он приезжал на День Победы, а также участвовал в Международном форуме по безопасности в Подмосковье 28 мая.

Ранее Милорад Додик на полях ПМЭФ заявил о полной потере Европой своих экономических позиций и зависимости от России в энергоносителях и рынке. По его словам, Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики, и теперь она должна идти в Россию за энергоресурсами.

Как уже сообщалось, причиной охватившего Европу кризиса стала война в Иране. С момента ее начала цены на нефть и газ неуклонно растут, а топливо подорожало в два раза.