Письмо Зеленского сочли попыткой спастись, а адресатом — вовсе не Путина

По его словам, внутриполитический расчёт в том, что количество сторонников скорейшего мира на Украине насчитывается около 70−80%. Зеленский прекрасно осознаёт, что любой кандидат в президенты, который сделает ставку на мирные переговоры, автоматически победит его на выборах, поэтому письмо Путину — это лишь попытка перехватить повестку.