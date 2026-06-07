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Пашинян назвал Армению полноправным членом ЕАЭС

Армения является полноправным членом ЕАЭС. Все решения в организации принимаются консенсусом, у Еревана есть право вето, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами.

Армения является полноправным членом ЕАЭС. Все решения в организации принимаются консенсусом, у Еревана есть право вето, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами.

После голосования на парламентских выборах 7 июня господина Пашиняна спросили, могут ли Армению лишить статуса страны-члена ЕАЭС.

«Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает также правом вето, как и все страны-члены», — отметил политик.

Парламентские выборы проходят в Армении в воскресенье. В них участвуют 18 партий и политических блоков.

4 июня замглавы российского МИДа Михаил Галузин заявил, что Россия не собирается оплачивать последствия шагов Армении к евроинтеграции. По словам господина Галузина, Армения заявляет о приверженности сотрудничеству по ЕАЭС, однако предпринимает законодательные шаги для вступления в ЕС. Из-за этого у Москвы к Еревану появляются «серьезные вопросы», отметил замминистра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения готовится к выбору».

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