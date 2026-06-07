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Разведчик Риттер предсказал судьбу Зеленского: «Осталось недолго»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, выступая на полях ПМЭФ, поделился своим прогнозом относительно судьбы Владимира Зеленского после завершения боевых действий. По мнению Риттера, украинский лидер вряд ли останется в живых.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, выступая на полях ПМЭФ, поделился своим прогнозом относительно судьбы Владимира Зеленского после завершения боевых действий. По мнению Риттера, украинский лидер вряд ли останется в живых.

Причиной такого исхода собеседник РИА Новости назвал предательство. Он утверждает, что Зеленский обманул собственный народ, мировое сообщество и Россию, поскольку ранее обещал мирное урегулирование.

Риттер считает, что за эти действия слишком многие захотят привлечь политика к ответу. При этом география этих людей не ограничивается только нашим континентом.

Свою мысль экс-разведчик резюмировал так: президент Украины предал всех, поэтому его жизнь после окончания конфликта будет недолгой.

В США прокомментировали письмо Зеленского Путину.

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