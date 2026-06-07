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Пашинян заявил о неготовности Армении к вступлению в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика на данный момент объективно не готова к получению статуса страны — члена Европейского союза.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление глава правительства сделал в ответ на вопрос журналистов о возможном проведении референдума, который мог бы определить дальнейшее участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) либо запуск процесса вступления в ЕС. Вопрос был задан после голосования на парламентских выборах.

«Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза. Ни одного из этих двух условий на данный момент нет… Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ», — заявил Никол Пашинян.

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