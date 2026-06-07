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Пашинян заявил о неготовности Армении к статусу страны-члена ЕС

Армения пока объективно не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами после голосования на парламентских выборах.

Армения пока объективно не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами после голосования на парламентских выборах.

Господин Пашинян ответил на вопрос о возможном референдуме для определения продолжения участия Армении в ЕАЭС или начала процесса вступления в ЕС.

«Референдум состоится тогда, когда будет предмет референдума. А предметом референдума должно быть как минимум официальное обращение Армении для вступления в Европейский союз, либо наличие у Армении статуса страны-члена Европейского союза», — отметил политик.

По словам Пашиняна, ни одного из этих двух условий на данный момент нет. Власти Армении понимают, что страна не готова к этому статусу, для начала необходимо провести реформы.

3 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что интеграция Армении с Евросоюзом означает разрыв республики с Евразийским экономическим союзом и Россией. По мнению господина Шойгу, этот процесс спровоцирует в экономике Армении глубокий кризис, выход из которого Россия не будет финансировать.

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