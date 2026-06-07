Объединение с Румынией приведет к распаду Молдавии, заявил Додон

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
«Такой сценарий означает, что некоторые регионы либо объявят о своей независимости, как Гагаузия, которая, например, имеет право на самоопределение, Приднестровье тогда (в случае вступления в Румынию — ред.) никогда не будет вместе с Молдовой. Поэтому это распад государства с серьезными геополитическими и региональными проблемами для Европейского Союза», — заявил Додон.
Он подчеркнул, что против будет не только Брюссель, но и сам Бухарест, поскольку Молдавии придется давать особый статус и Румыния превратится в федеративное государство.
Додон констатирует, что такой сценарий «взрывоопасен и для самой Румынии», особенно, если учесть, что процесс объединения будет дорогостоящим.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.