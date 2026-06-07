ВСУ за сутки потеряли свыше 310 военных в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” (организация признана террористической и запрещена в РФ — ред.) и пяти бригад нацгвардии», — говорится в сообщении.