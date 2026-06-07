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ВСУ за сутки потеряли свыше 310 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, бронеавтомобиль «Казак», две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” (организация признана террористической и запрещена в РФ — ред.) и пяти бригад нацгвардии», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, поражения были нанесены в районах населенных пунктов Райское, Водянское, Светлое, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Допрополье, Золотой Колодезь, Сергеевка, Грузское и Новоалександровска ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль “Казак”, 14 автомобилей и две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, — говорится в сообщении МО.