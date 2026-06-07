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ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 450 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.