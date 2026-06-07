ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 450 военных, сообщило Минобороны РФ.