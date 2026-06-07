ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Трудовое, Червоная Криница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречное, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области.
«ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.