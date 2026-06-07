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ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, отмечает МО РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мирлоги Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Избицкое, Одноробовка, Украинское и Липцы.