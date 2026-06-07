Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — отметил Ушаков, комментируя планы одного из российских бизнесменов посетить Киев для передачи информации в Москву.
Ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал о намерении предпринимателя доставить сообщение из украинской столицы. Имя бизнесмена глава государства не назвал. Юрий Ушаков также не стал раскрывать личность предпринимателя, отметив: «В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают».