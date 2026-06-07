«Люди дороже любых процентов»: глава свердловского «Яблока» прокомментировал арест соратника

«Это мы будем обсуждать. Это серьезная тема, если речь пойдет о безопасности людей. Лично мне люди дороже любых процентов и мест в заксобрании региона. Мы не будем рисковать жизнями и судьбами людей ради политических амбиций», — заявил корреспонденту ЕАН политик.
Максим Петлин предположил, что у властей есть социология, по которой вероятно прохождение кандидатов от «Яблока» в областной парламент. По его мнению, именно с этим могут быть связаны недавние обыски у самого Петлина, его соратников и арест ученого, который планировал участвовать в выборах в свердловский парламент. «Обвинения в адрес Болтачева, что он нецензурно выражался, просто абсурдны, это, наверное, самый интеллигентный, образованный и правильно воспитанный человек, которого я знаю», — считает Максим Петлин.
Накануне полиция задержала сотрудника Института электрофизики УрО РАН в Екатеринбурге Грэя Болтачева, который намерен баллотироваться в законодательное собрание Свердловской области от партии «Яблоко». У него провели обыски, а позже отправили под арест на пять суток по делу о мелком хулиганстве.
ЕАН писал, что в конце апреля силовики провели обыски у лидера свердловского отделения «Яблока» Максима Петлина и его однопартийцев из молодежного крыла. Интерес у правоохранителей якобы вызвала акция, которую проводят «яблочники», «Вечер писем политзаключенным». По словам Петлина, работа политической ячейки была парализована, а свердловское молодежное «Яблоко» вскоре распустилось и удалило свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах.