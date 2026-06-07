«Люди дороже любых процентов»: глава свердловского «Яблока» прокомментировал арест соратника

Максим Петлин предположил, что у властей есть социология, по которой вероятно прохождение кандидатов от «Яблока» в областной парламент. По его мнению, именно с этим могут быть связаны недавние обыски у самого Петлина, его соратников и арест ученого, который планировал участвовать в выборах в свердловский парламент. «Обвинения в адрес Болтачева, что он нецензурно выражался, просто абсурдны, это, наверное, самый интеллигентный, образованный и правильно воспитанный человек, которого я знаю», — считает Максим Петлин.