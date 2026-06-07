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Песков рассказал, как Путину передали письмо Зеленского

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было показано в установленном порядке, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: POOL

Песков ответил на соответствующий вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина.

«В установленном порядке… Служебный (порядок). Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке», — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера также полагает, что Зеленский хотел бы напоминать главного героя фильма «Рэмбо: первая кровь», однако ему это не удается.

Песков также отметил, что Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину, а «не использовать мегафон».

На минувшей неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо.

В нем Зеленский предложил Путину провести личную встречу и завершить конфликт. В качестве вариантов места для встречи были указаны Швейцария, Турция и страны арабского мира. Также в своем послании Зеленский назвал необходимым участие представителей Европы и США.

Путин, принимая участие в пленарном заседании ПМЭФ, сообщил, что бегло ознакомился с «открытым письмом» Зеленского. Он также заявил, что «не видит смысла» встречаться автором письма.

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