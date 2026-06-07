Песков раскритиковал желание Зеленского копировать образ Рэмбо

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в комментарии автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Ранее на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского. Путин отметил, что попытки Зеленского постоянно изображать персонажа из фильма «Рэмбо: первую кровь» не всегда уместны.
«Не напоминает, но он хочет, но не напоминает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, напоминает ли ему Зеленский образ Рэмбо, воплощенный на экране актером Сильвестром Сталлоне.