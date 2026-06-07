Песков: Россия учитывает заявления о поддержке США Киева

Как отмечается, ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в конгрессе указал, что Вашингтон не может рассматриваться в качестве беспристрастного посредника в урегулировании на Украине из-за поддержки Киева.
«Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции», — заявил Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
При этом, по словам Пескова, Москва отмечает, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к завершению конфликта, и высоко оценивает его политическую волю.