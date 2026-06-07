Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия учитывает заявления о поддержке США Киева

Россия учитывает заявления о том, что США находятся на стороне Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в конгрессе указал, что Вашингтон не может рассматриваться в качестве беспристрастного посредника в урегулировании на Украине из-за поддержки Киева.

«Мы это принимаем во внимание. Естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции», — заявил Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

При этом, по словам Пескова, Москва отмечает, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к завершению конфликта, и высоко оценивает его политическую волю.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше