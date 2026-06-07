Додон рассказал о желании жителей Молдавии дружить с Россией

«В условиях цензуры, в условиях жестких санкций, молдаване хотят дружить… В любом случае Молдова хочет и будет дружить с Россией», — сказал Додон.
Политик осудил решение парламента о прекращении работы Российского центра науки и культуры в Кишиневе, назвав это ударом по двусторонним связям. Он отметил, что многочисленные опросы общественного мнения показывают, что наибольшей популярностью среди иностранных политиков в Молдавии пользуются президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступило его генеральным информационным партнером.