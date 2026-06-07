Китай начал специальную морскую операцию у побережья Тайваня

После окончания гражданской войны в Китае в 1949 году на Тайвань перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. С тех пор остров фактически управляется собственной администрацией и даже какое-то время считался единственным международно признанным Китаем (до 1971 года Тайвань представлял Китай в ООН). При этом Пекин считает остров неотъемлемой частью Китая и одной из своих провинций.