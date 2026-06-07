В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

По данным ведомства, сообщение в службу 112 поступило в 12.10 мск. Водитель автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту № 18А, в районе дома № 49/1 по улице Тульская в Заводском районе Саратова протаранил дерево.
«В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали девушку в возрасте 22 года», — рассказали агентству в областной службе спасения.
На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В свою очередь в пресс-службе губернатора уточнили, что пострадавших трое — двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.