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В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в службе спасения Саратовской области.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, сообщение в службу 112 поступило в 12.10 мск. Водитель автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту № 18А, в районе дома № 49/1 по улице Тульская в Заводском районе Саратова протаранил дерево.

«В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф госпитализировали девушку в возрасте 22 года», — рассказали агентству в областной службе спасения.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В свою очередь в пресс-службе губернатора уточнили, что пострадавших трое — двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.