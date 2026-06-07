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Стубб не увидел рисков для Прибалтики со стороны России

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что не верит в существование угрозы нападения России на страны Балтии.

Источник: AP 2024

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ охарактеризовал заявления о возможности нападения РФ на НАТО как сознательную провокацию, а не просто бред.

Финский лидер также отметил, что не понимает, зачем России проверять, действует ли пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.

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