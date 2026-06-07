Президент Финляндии высказался о необходимости диалога с Россией

«Они (отношения с РФ — ред.) по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними… Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения», — приводит слова Стубба NZZ.
Отвечая на вопрос о возможных переговорах европейских стран с Россией, финский лидер подтвердил свою убежденность в их необходимости. «Да, я верю, что мы должны говорить с Путиным», — отметил он. При этом от ответа на вопрос о готовности выступить в роли посредника Стубб отказался.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией на тот момент, когда для этого наступит подходящее время.